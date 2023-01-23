『（ホララ）Horara テント 子供 キッズテント 子供テント キッズ ティピーテント ティピー テントハウス インディアン 簡易テント 室【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 11時 43分に出品され04月20日 11時 43分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（ホララ）Horara テント 子供 キッズテント 子供テント キッズ ティピーテント ティピー テントハウス インディアン 簡易テント 室
【商品説明】
・[はじめての秘密基地]可愛いレース柄ホワイト4角型ティピーテントお部屋のコーナーに置けるので場所は取らずに中は広々。おもちゃ収納やごっこ遊びや、おままごと、かくれんぼ、秘密基地！お部屋を可愛くたのしくしてくれるティピーテント
・広げた時の高さ：約145cm 畳んだ時の高さ：173cm 底面：約120cm前後（画像参照）
・材質:肉厚100%コットンキャンバス地、天然木 重さ：3.5kg
・構成:上段木棒×4本、下段木棒×4本、ロープ×1本、連結パイプ×4本、テント本体×1、布袋×1、滑り止め×4
・滑り止めつきなので、床を傷つけません。※敷物、おもちゃ等は商品に含まれません。
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 15.80 cm
奥行 : 91.00 cm
重量 : 2.92 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パイロットインキ(PILOT INK) お人形セット フルーツい~っぱい いちごのおふろセット 3歳以上
¥ 8446
sac taske 平均台 バランスストーン 体幹 バランスゲーム 室内遊び 屋内 子供 幼児 遊具 (パステルカラー)
¥ 8445
Betrayal at House on the Hill 丘の上の裏切者の館 ボードゲーム 並行輸入品
¥ 8442
コクヨ ケント紙 A2 100枚 210g セ-KP27
¥ 8441
ぷにるんず ぷにパープル 日本おもちゃ大賞2021 ネクスト・トイ部門 優秀賞
¥ 8441
ベイブレードバースト B-100 スターター スプリガンレクイエム.0.Zt
¥ 8441
マリークワント MARY QUANT(マリクワ)(マリークアント) デイジーシンプルポケット ミニトート（グレー）
¥ 8439
タカラトミー(TAKARA TOMY) ジェンガ ウルティメイト
¥ 8438
Philos チェス盤 コペンハーゲン 45cm 50mm (記号あり) 並行輸入品
¥ 8438
HGシリーズ ガシャポンEX 聖戦士ダンバイン２ 全６種 フルコンプセット
¥ 8438
サーベルモデル 1/35 ドイツ 有蓋貨車 G10 (赤十字) w/衛生兵 プラモデル 35A01-RCSP
¥ 8438
NERF Fortnite DP-E Dart Blaster 2 Pack
¥ 8438
トミカリミテッド 単品100番達成記念 NISSAN GT-Rコレクション
¥ 8438
HGシリーズ めぞん一刻 ガシャポン 全7種セット
¥ 8438
トミカ ダブルアクション トミカビル (50周年記念仕様)
¥ 8438
ベイブレードバースト B-162 ベイブレード超王対戦セット
¥ 8437
カリモク60 ミニチュアファニチャー COLOR CHANGE ver. 椅子5種セット ガチャガチャ カプセルトイ
¥ 8436
GRAPHIS(グラフィス) 幼児用 ペダルなし自転車 ブラック/ブルー GR-BABY
¥ 8436
落札価格8450円
524 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！