『TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27 PINK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 08時 04分に出品され05月10日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27" PINK
【商品説明】
・ウィール: 前 76mm/ 82a ・後 62mm/ 78a
・ウィールカラー: BLUE
・デッキ: プラスティックインジェクションモルディッド・スケートボードデッキ
・トラック: FRONT TRYWHEEL360/ REAR NORMAL 5"
・ブッシュ: BLACK HARD
・ホイールベース: 41cm
・本体サイズ: 約705×190mm
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 86.00 cm
重量 : 2.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8450円
332 入札履歴
終了
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