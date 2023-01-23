『TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27 PINK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 08時 04分に出品され05月10日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TRY WHEEL(トライウィール) CRUISER 27" PINK



【商品説明】

・ウィール: 前 76mm/ 82a ・後 62mm/ 78a

・ウィールカラー: BLUE

・デッキ: プラスティックインジェクションモルディッド・スケートボードデッキ

・トラック: FRONT TRYWHEEL360/ REAR NORMAL 5"

・ブッシュ: BLACK HARD

・ホイールベース: 41cm

・本体サイズ: 約705×190mm



【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 86.00 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。