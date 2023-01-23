『アラタ エブリバード むき餌 920g 〔×10セット〕 セキセイインコ インコ 文鳥 十四松 小鳥 鳥 餌 鳥の餌 小鳥の餌 フード エサ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 41分に出品され03月04日 22時 41分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 小鳥全般の総合栄養食

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【商品名】 （まとめ） エブリバード むき餌 920g （ペット用品） 【×10セット】 【ジャンル・特徴】 小鳥全般の総合栄養食 【メーカー名】株式会社アラタ 【商品特徴】 ミネラル配合 【原材料(成分)】 あわ、ひえ、きび、カナリアシード、青米、ボレー、グリーンボレー、黒糖ボレー、卵黄ペレット(米粉、グルテンミール、小麦粉、ブドウ糖、オリゴ糖)、天日原塩(ミネラルソルト)、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、米糠、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、D-パントテン酸カルシウム、ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸マグネシウム、硫酸鉄、塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン、メナジオンK3) 【保証成分】 たんぱく質11.8%以上・脂肪3.6%以上・粗繊維4.6%以下・粗灰分4.2%以下・水分12.0%