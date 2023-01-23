『イシュタル リュック ネイサン B4収納 2層 はっ水加工素材 メンズ グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 15分に出品され04月21日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ネイサン B4収納 2層 はっ水加工素材 メンズ グレー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ソール素材または裏地: 布

・タテ45cmxヨコ30cmxマチ15cm

・ポケットの数:10(外側4/内側6)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステルX合皮

・重量:730g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 52.60 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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