『イシュタル リュック ネイサン B4収納 2層 はっ水加工素材 メンズ グレー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 03時 15分に出品され04月21日 03時 15分に終了予定です。即決価格は8,450円に設定されています。現在52件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ネイサン B4収納 2層 はっ水加工素材 メンズ グレー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ソール素材または裏地: 布
・タテ45cmxヨコ30cmxマチ15cm
・ポケットの数:10(外側4/内側6)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステルX合皮
・重量:730g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 52.60 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
THE NORTH FACE ノースフェイス クロスバッグ BREEZE CROSS BAG クロス バッグ ショルダーバッグ ショルダーポーチ 肩掛け ロゴ メンズ レディース NN2PP08A/B/C
¥ 8449
THE NORTH FACE ノースフェイス キッズ リュック Y MINI EXPLORER リュックサック デイパック バックパック バッグ かばん ロゴ カジュアル NM2DN76R/S/T
¥ 8449
ABIBA リュック メンズ リュックサック 大容量 防水 通学リュック 高校生 中学生 通勤 ビジネスリュック ボックスリュック(ブラック214)
¥ 8449
MORN CREATIONS シャークウエストポーチ ブラック SK-110
¥ 8449
トキ リュックサック TMB 撥水軽量素材 A4収納 メンズ ネイビー
¥ 8449
アーバンロード ビジネスバッグ 木和田 鞄の聖地兵庫県豊岡市製。 ブラック
¥ 8449
L.L.Bean(エルエルビーン) ショルダー・ストラップ・トート スモール キャンバス Navy ネイビー ０ＭＱＢ１２１００１
¥ 8449
LANNSYNE ショルダーバッグ メンズ 本革 ショルダーバック 男性 人気 斜め掛けバッグ レザー 大容量 9.7インチiPad対応 肩掛けバッグ 通勤 通学 カジュアル 鞄
¥ 8449
モズ ミニリュックサック ZZEI-04 メランジ生地 ブラック
¥ 8449
[ファインシード東京] ビジネスリュック PW5144 バックパック B4サイズ対応 15インチPC対応 軽量 横開きで取り出?
¥ 8448
アーノルドパーマー ナイロンリュック ビジネス ビジカジ バッグ ブランド 当店限定 人気 メンズ おしゃれ PC 軽量 8AP793 (ブ
¥ 8448
コールマン アトラス30 ネイビー 2000021665
¥ 8448
SEECORE ビジネスリュック バックパック 15.6インチリュック USB充電ポート 撥水加工 バックパック 3WAY手提げ
¥ 8448
RUMAJIO リュック タウンリュック リュックサック メンズ レディース おしゃれ 男女 (ブラック)
¥ 8448
ミルテックMil-Tec ミリタリー アーミー パトロール Molle アサルト パック タクティカル コンバット リュックサック バックパ
¥ 8448
ピラルク リュック 父の日 ギフト 防水 インナー バッグ付き 25L オレンジ 縦47-71cm×横33cm×マチ12cm（A4対応）
¥ 8448
KAZILY 3WAYビジネスリュックメンズ USB充電ポート搭載 大容量 多収納 多機能 キャリーオン 機内持ち込み可 A4ファイル・ノー
¥ 8448
ABIBA リュック ビジネスリュック メンズ リュックサック 旅行用リュック 大容量 バックパック スクエアリュック 出張 靴収納 シュー
¥ 8448
落札価格8450円
52 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！