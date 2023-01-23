『腕時計 カシオ メンズ W-800HM-2AVCF Casio Mens W-800HM-2AVCF Classic Digital Display Quartz Black Wat【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 53分に出品され03月29日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腕時計 カシオ メンズ 逆輸入 日本 メイドインジャパン アメリカ アウトドアウォッチ特集 W-800HM-2AVCF Casio Mens W-800HM-2AVCF Classic Digital Display Quartz Black Watch
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商品名（自動翻訳）：カシオメンズクラシックステンレススチールクオーツウォッチ樹脂ストラップ、ブラック、18.2 (モデル: W-800HM-2AVCF)
型番：W-800HM-2AVCF
関連：腕時計，カシオ，メンズ，逆輸入，日本，メイドインジャパン，アメリカ，アウトドアウォッチ特集メンズ，男性，時計，スチール，ステンレス，クオーツ，クラシック
商品説明（自動翻訳）：輸入品
輸入品;10年のバッテリー;100Mの水抵抗;LED照明
複数警報;1/100秒のストップウォッチ;二重時間
クオーツ・ムーブメント
ケース直径：36.8mm
100m（330フィート）まで耐水性：一般に、水泳とシュノー
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落札価格8449円
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終了
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