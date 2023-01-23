『腕時計 カシオ メンズ W-800HM-2AVCF Casio Mens W-800HM-2AVCF Classic Digital Display Quartz Black Wat【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 53分に出品され03月29日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品名（自動翻訳）：カシオメンズクラシックステンレススチールクオーツウォッチ樹脂ストラップ、ブラック、18.2 (モデル: W-800HM-2AVCF)

型番：W-800HM-2AVCF

関連：腕時計，カシオ，メンズ，逆輸入，日本，メイドインジャパン，アメリカ，アウトドアウォッチ特集メンズ，男性，時計，スチール，ステンレス，クオーツ，クラシック

商品説明（自動翻訳）：輸入品

輸入品;10年のバッテリー;100Mの水抵抗;LED照明

複数警報;1/100秒のストップウォッチ;二重時間

クオーツ・ムーブメント

ケース直径：36.8mm

100m（330フィート）まで耐水性：一般に、水泳とシュノー

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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