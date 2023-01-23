『ZETA(ジータ) SX3ハンドルバー φ28.6ｍｍ MX-414 バーエンドキャップ・バーパッド付属 ブルー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 04時 01分に出品され04月19日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】
カラー：ブルー
材質：アルミ、バー外径：φ28.6ｍｍ
幅：803ｍｍ、高さ：84ｍｍ、立ち上がり：55ｍｍ
クランプエリア幅：209ｍｍ、引き：49ｍｍ
バーエンドキャップ・バーパッド付属
ZETA(ジータ) SX3ハンドルバー φ28.6ｍｍ MX-414 バーエンドキャップ・バーパッド付属 ブルー
¥ 8449
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落札価格8449円
134 入札履歴
終了
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