『グリーンベース 丸太型 高さ53cm おしゃれ 木製 天然木 花台 飾り棚 鉢置き台 プランタースタンド 植木鉢台 台座 プランターベース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 09時 10分に出品され05月11日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。
ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。
|商品名
|GUY-927WH グリーンベース
|サイズ
|Φ25×H53
|材質
|天然木(パイン) ラッカー塗装
|備考
|送料
|送料無料
北海道・沖縄・離島を含む(一部配送不可地域)のご注文は配達不可のためキャンセルさせて頂きます。
|4985155221301
商品カテゴリ
商品コード
azm-guy-927wh
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落札価格8449円
744 入札履歴
終了
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