『グリーンベース 丸太型 高さ53cm おしゃれ 木製 天然木 花台 飾り棚 鉢置き台 プランタースタンド 植木鉢台 台座 プランターベース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月11日 09時 10分に出品され05月11日 09時 10分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



































ひとつひとつ表情の違う丸太型のグリーンベース。

ホワイトカラーのナチュラルな雰囲気がグリーンを際立たせます。 商品名 GUY-927WH グリーンベース サイズ Φ25×H53 材質 天然木(パイン) ラッカー塗装 備考 送料 送料無料

北海道・沖縄・離島を含む(一部配送不可地域)のご注文は配達不可のためキャンセルさせて頂きます。 4985155221301 商品カテゴリ コミットアンド 家具、インテリア インテリア雑貨 花瓶、フラワースタンド 花瓶台、フラワースタンド 家具、インテリア インテリア雑貨 花瓶、フラワースタンド 花瓶台、フラワースタンド

商品コード azm-guy-927wh