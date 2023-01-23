『ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 8.3mm ALUNITコーティング 640700830【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 58分に出品され03月21日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ALPEN(アルペン) 超硬カウンターシンク 8.3mm ALUNITコーティング 640700830
【商品説明】
・3枚刃
・カッター先端角():90
・シャンク径(mm):6
・先端径(mm):2
・先端角:90
・全長(mm):45
・有効刃径(mm):8.3
【サイズ】
高さ : 1.10 cm
横幅 : 1.20 cm
奥行 : 7.80 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
526 入札履歴
終了
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