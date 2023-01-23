『ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 04分に出品され03月18日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブリシア 自動給餌器 多頭飼い 猫 中小型犬用 録音可 手動給餌可 2WAY給電 タイマー式 乾燥剤内蔵 2個のステンレス製トレイ付き 定時
【商品説明】
・【停電でも安心デュアル電源】 停電や緊急事態が発生すると、バッテリーモードに自動的に切り替わり、 バッテリーの寿命が長くなります。
・【大容量5リットルフードタンク】 約2.5kgのペットフードを収容 成猫1ヶ月分の食事量に対応 ※ペットフードは直径0.3～1.3cmの
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 34.79 cm
奥行 : 37.79 cm
重量 : 2.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8449円
294 入札履歴
終了
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