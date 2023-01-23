『【3kg×3袋】ロイヤルカナン キャバリアキングチャールズ 成犬・高齢犬用 (犬・ドッグ) [正規品]【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月25日 15時 57分に出品され02月25日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の特徴
キャバリア キング チャールズ スパニエル 成犬・高齢犬用（生後10ヵ月以上）キャバリア キング チャールズ スパニエルは心臓に配慮が必要です。心臓の健康維持に必要な栄養素（ミネラル、EPA・DHA、タウリン、L-カルニチン、複数の抗酸化成分）を配合しています。過剰な体重の増加は心臓や関節に負担がかかります。高タンパク（27%）、低脂肪（14%）で、適切なカロリー含有量に調整し、理想的な体重を維持します。皮膚・被毛は健康状態のバロメーターです。皮膚・被毛の健康を保つには、適切な食事が欠かせません。皮膚・被毛の健康を維持するためにEPA・DHA（0.4%）やルリチシャ油（0.1%）などの栄養素を配合しています。
原材料
米、肉類（鶏、七面鳥）、植物性分離タンパク*、とうもろこし、動物性脂肪、加水分解タンパク（鶏、七面鳥）、ビートパルプ、植物性繊維、魚油（EPA/DHA源）、大豆油、乾燥トマト、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）、ルリチシャ油、マリーゴールド抽出物（ルテイン源）、緑茶抽出物（ポリフェノール源）、加水分解甲殻類（グルコサミン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、アミノ酸類（L-リジン、DL-メチオニン、タウリン、L-アルギニン、L-カルニチン）、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類（Ca、K、Cl、Mg、Mn、Zn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）**超高消化性タンパク（消化率90%以上）
保証成分
たんぱく質：25%以上、脂質：12%以上、粗繊維：3.8%以下、灰分：6.4%以下、水分：10.5%以下
エネルギー
375kcal/100g
原産国
フランス
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メーカーからのリニューアルにより、予告なく仕様(パッケージ・原材料・生産国等)が変更される場合があります。また、在庫切り替えのタイミングによっては新旧商品が混在する場合がございます。ご了承ください。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
3182550777698
商品コード
set0144ro
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落札価格8449円
784 入札履歴
終了
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