『トキ リュックサック TMB 撥水軽量素材 A4収納 メンズ ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 33分に出品され03月14日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トキ リュックサック TMB 撥水軽量素材 A4収納 メンズ ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ37cmxヨコ24cmxマチ8cm

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリウレタンXドビーナイロン

・重量:570g



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 41.80 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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