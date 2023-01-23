『トキ リュックサック TMB 撥水軽量素材 A4収納 メンズ ネイビー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 22時 33分に出品され03月14日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トキ リュックサック TMB 撥水軽量素材 A4収納 メンズ ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・タテ37cmxヨコ24cmxマチ8cm
・ポケットの数:6(外側2/内側4)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリウレタンXドビーナイロン
・重量:570g
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
251 入札履歴
終了
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