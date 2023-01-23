『コイズミ照明 ブラケットライト フットライト 人感センサ付 ON-OFFタイプ 電球色 AB39991L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 22時 42分に出品され03月09日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コイズミ照明 ブラケットライト フットライト 人感センサ付 ON-OFFタイプ 電球色 AB39991L
【商品説明】
・LED一体型(電球色)
ON-OFFタイプ
人感センサ付
LED0.8W
カバー:白色
高-116 幅-116 出幅-25 埋込深-33mm 重-0.2kg
消費電力:0.8W
色温度:2700K
演色性:Ra80
光源寿命:40，000時間
照度センサ付
点灯照度調節可能
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 13.50 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
696 入札履歴
終了
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