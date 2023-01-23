『よつあみエックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 12時 51分に出品され03月18日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

よつあみエックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb



【ブランド】

よつあみ(YGK)



【商品説明】

・カラー:オーキッドホワイト

・ポンド数:45lb

・号数:2号

・素材:ポリエチレン

・規格:300m

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.50 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。