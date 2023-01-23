『よつあみエックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 12時 51分に出品され03月18日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
よつあみエックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 2号 オーキッドホワイト 45lb
【ブランド】
よつあみ(YGK)
【商品説明】
・カラー:オーキッドホワイト
・ポンド数:45lb
・号数:2号
・素材:ポリエチレン
・規格:300m
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 13.50 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
111 入札履歴
終了
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