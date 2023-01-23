『ひだまり希 8分袖 NZ803 03 LLサイズ ピーチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 43分に出品され04月05日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ひだまり希 8分袖 NZ803 03 LLサイズ ピーチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ひだまり希

8分袖

NZ803

03

LLサイズ

ピーチ