『ひだまり希 8分袖 NZ803 03 LLサイズ ピーチ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 01時 43分に出品され04月05日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ひだまり希 8分袖 NZ803 03 LLサイズ ピーチ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
191 入札履歴
終了
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