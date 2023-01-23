『スケッチャーズ スニーカー SUMMITS-FREE CLASSICS レディース BLK 23.0 cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 19時 43分に出品され05月07日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケッチャーズ スニーカー SUMMITS-FREE CLASSICS レディース BLK 23.0 cm



【商品説明】

・ソールの厚さ:3cm

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールのタイプ: フラットヒール

・ヒールの高さ: 5 cm

・留め具の種類: レースアップ

・耐水性能なし



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 21.69 cm

奥行 : 29.90 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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シューズ タグ スケッチャーズ

スニーカー

SUMMITS-FREE

CLASSICS

レディース

BLK

23.0

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