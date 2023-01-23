『スケッチャーズ スニーカー SUMMITS-FREE CLASSICS レディース BLK 23.0 cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 19時 43分に出品され05月07日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,449円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スケッチャーズ スニーカー SUMMITS-FREE CLASSICS レディース BLK 23.0 cm
【商品説明】
・ソールの厚さ:3cm
・ソール素材または裏地: 合成底
・ヒールのタイプ: フラットヒール
・ヒールの高さ: 5 cm
・留め具の種類: レースアップ
・耐水性能なし
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 21.69 cm
奥行 : 29.90 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8449円
75 入札履歴
終了
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