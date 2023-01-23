『3Dプリンター関連 ANYCUBIC Vyper 専用 マザーボード 3dプリンター 向け 基板 3Dプリンター マザーボード 交換用 より安定したマ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 01時 36分に出品され05月02日 01時 36分に終了予定です。即決価格は8,448円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANYCUBIC Vyper 専用 マザーボード 3dプリンター 向け 基板 3Dプリンター マザーボード 交換用 より安定したマザーボート

ANYCUBIC



【商品説明】

・「Vyperに向けの基板」Vyper専用のオリジナルマザーボードで、インストールがもっと易いです。

・「パッケージサイズ」170*125*50mm

・「ミュートドライバー」Vyper用 マザーボードはTMC2209ドライバー付き、印刷がもっと静かになります。



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。