『コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 23時 38分に出品され04月04日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,447円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C0 使用可能温度0度 封筒型 オリーブリーフ 2000033802
【商品説明】
・付属品:EZキャリーケース
・使用サイズ:約 84×190cm
・収納時サイズ:約28×41cm
・材質:表地/ポリエステル 裏地/ フリース(ポリエステル) 中綿/ ポリエステル
・重量:2.7Kg
【サイズ】
高さ : 28.40 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 2.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8447円
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終了
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