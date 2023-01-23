『隠しヒンジ40kg/80kg/120kg，隠し折りたたみ式木製ドア，ヘビーデューティー，隠し家具，ハードウェア用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 49分に出品され03月10日 02時 49分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品の説明
* 適切なオープニング左と右 * パッキング: 1pc材料: 亜鉛合金開口角度: 180 ° ドア全閉ギャップ: 4ミリメートルドア重量選択: g40--40KG/2pcs G80--80KG/2pcs G120--120KG/2pcs機能: a-木製ドアに適していますb-スイングドア用c-hide取り付けd-3次元調整可能範囲 上下 ± 1.5mm 左右 ± 1mm 前面と背面 ± 1mm (特別な亜鉛合金は腐食に耐性に容易ではない錆)
注: ?。注意: すべての製品には輸入税が含まれていません。もしあれば、輸送に影響を与えないように関税の支払いを準備してください。配達時間: ? cainiaoスーパーエコノミー: EU20-25days US20-40days other30-45days ? aliexpress標準配送: eu: 15-20日米国15-30日その他20-40日 ? dhl、fedex、ups: 5?9日のすべての保証は90日以内で、返金されません。一括購入が必要な場合は、 お問い合わせください。
G40インストール
モデル: DF
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¥ 8367
落札価格8446円
219 入札履歴
終了
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