『カンタベリー LSラグビージャージ ライトアグリーフーディー メンズ 41 M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 09時 34分に出品され04月19日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンタベリー LSラグビージャージ ライトアグリーフーディー メンズ 41 M



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 36.10 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ カンタベリー

LSラグビージャージ

ライトアグリーフーディー

メンズ

41

M