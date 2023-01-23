『ハザード4(Hazard4) バッグ Coyote 45×28×4 cm Cartridge Laptop Sleeve 15-17 H【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 13時 05分に出品され03月27日 13時 05分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハザード4(Hazard4) バッグ Coyote 45×28×4 cm Cartridge Laptop Sleeve 15"-17" H



【商品説明】

・グラブハンドルとカラビナが付属

・サイズ:45 x 28 x 4 cm

・発売年・モデルイヤー: 2015

・部門名: ユニセックス大人

・高品質のナイロン



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。