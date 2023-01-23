『ティファール ミキサー ミックス & ドリンク ルビーレッド BL1325JP【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 20時 03分に出品され04月15日 20時 03分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:幅10.5×奥行10.5×高さ31.5cm (ミキサー装着時)、コードの長さ/1.3m

電源:100V 50-60Hz

定格消費電力:300W

保証期間:1年間

付属品:ミル付き

素材・材質:ミキサー ふた/PP(ポリプロピレン)、計量キャップ/SAN(スチレン・アクリロニトリル)、ミキサー・ミル・チョッパー容器/SAN(スチレン・アクリロニトリル)、ミキサー・ミル・チョッパーカッター/ステンレス

生産国:中国

容量:0.6L

本体重量(kg):1.1