『(Youth Medium， Navy/Orange/Yellow) - Franklin Sports MLB Powerstrap Ba【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 02分に出品され03月12日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(Youth Medium， Navy/Orange/Yellow) - Franklin Sports MLB Powerstrap Ba
【商品説明】
・Pittards滑らかなシープスキンレザーPalm
・シームレスなヤシの建設
・プレ指が従い両手
・ペアで販売
・革命PowerStrap wrist-fastening部の長さでぴったりフィットがプレートで調整
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 10.90 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格8446円
630 入札履歴
終了
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