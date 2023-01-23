『ジェックス Harmony グラスハーモニーマルチ600 ガラス製クリアケージ ハムスター・小動物用 W58×D39.2×H32cm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 11時 50分に出品され03月06日 11時 50分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェックス Harmony グラスハーモニーマルチ600 ガラス製クリアケージ ハムスター・小動物用 W58×D39.2×H32cm
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・商品モデル番号:65055
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :58×39.2×32cm
・本体重量:4.4kg
【サイズ】
高さ : 37.40 cm
横幅 : 43.80 cm
奥行 : 61.40 cm
重量 : 6.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジェックス Harmony グラスハーモニー600プラス ガラス製クリアケージ ハムスター・小動物用 W58×D39.2×H32cm
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落札価格8446円
592 入札履歴
終了
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