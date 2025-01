ON THE ROAD 2001（通常版） [DVD]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

前人未踏の超ロング・ツアー「ON THE ROAD 2001」の魅力を余すところなく凝縮したBoxセット(DVD2枚+CD1枚)。 1998年~2000年のホールツアー、1999年夏の野外コンサート、2001年のアリーナ・ツアー、そして2002年の20年振りの武道館公演から選りすぐりのライヴ映像、ライヴ音源をピックアップ。またDVDのデータ部分には、ツアースケジュール及び全会場の演奏曲リストなどのデータと舞台裏の浜田省吾を追いかけた未公開映像等も収録した究極のライヴドキュメント。 予定収録曲 [ DVD Disc1 ](約90分) モノクロームの虹/二人の絆/さよならゲーム/君がいるところがMy Sweet Home/Because I Love You/東京/土曜の夜と日曜の朝/Sweet Little Darlin/勝利への道/八月の歌/青の時間/星の指輪/詩人の鐘/DANCE/境界線上のアリア/二人の夏/恋は魔法さ/家路 [ DVD Disc2 ](約90分) 青空/…to be Kissin You/Love Has No Pride/Give Me One Mor