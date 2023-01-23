『SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 03分に出品され03月20日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk



【商品説明】

SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk

・1週間程度の荷物を収容できる大容量のボストンバッグ。

・サイズ(約cm):外寸(72x33.5x30)、メイン収納(51x30x24)、サイド収納大(26x30x6)、サイド小(26x16x4)、フロント収納大(25x17x4.5)、フロント中(13x15x2)、フロント小(11x15x2)、フタ収納(18x16x3) 重量(約):2kg

・ショルダーベルトはしっかりとした素材で幅があり、肩あてパットもつ

X07DVPFBS7



【サイズ】

高さ : 10.01 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 75.01 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ SHENKEL

ミリタリー

大型

大容量

80L-90L

タクティカル

ボストンバッグ

2WAY

(BK

ブラック)

bag-018bk