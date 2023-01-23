『SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 03分に出品され03月20日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk
【商品説明】
SHENKEL ミリタリー 大型 大容量 80L-90L タクティカル ボストンバッグ 2WAY (BK ブラック) bag-018bk
・1週間程度の荷物を収容できる大容量のボストンバッグ。
・サイズ(約cm):外寸(72x33.5x30)、メイン収納(51x30x24)、サイド収納大(26x30x6)、サイド小(26x16x4)、フロント収納大(25x17x4.5)、フロント中(13x15x2)、フロント小(11x15x2)、フタ収納(18x16x3) 重量(約):2kg
・ショルダーベルトはしっかりとした素材で幅があり、肩あてパットもつ
X07DVPFBS7
【サイズ】
高さ : 10.01 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 75.01 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8446円
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終了
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