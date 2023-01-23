『A-FIT 偏光サングラス メガネの上から サングラス メンズ オーバーグラス AF-OS11-C1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 11分に出品され03月21日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ペーパーレス化を行っております為、弊社での領収書発行を行っておりません。お客様の購入履歴から領収書発行をお願いしております。
オーバーグラスのデザインを一新：メガネの上からでも格好良くかけられます
最高レベルの偏光サングラス：偏光レンズの効果の高さを示す偏光度98.5％。まぶしさを解消
目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ（日本眼鏡普及光学器検査協会2020年10月5日試験結果）
超軽量アジアンフィットフレーム：軽くて快適なかけ心地
交換・返品OK：配達後10日間、サイズやデザインがあわない場合の交換・返品を承ります
SWANS (スワンズ) スポーツ サングラス Airless-Core エアレスコア SACR-0709 BK/P 日本製 ミラーレンズ
¥ 8441
RUDY PROJECT(ルディプロジェクト) マヤ SUF フレーム03カラー 03FP180087WWW
¥ 8441
スポーツ 偏光 サングラス ウォーリアー7 WA7-0168 MBK マットブラック フィッシング Free Si
¥ 8440
スワンズ スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0051 BK ブラック
¥ 8439
スワンズ スポーツ サングラス エアレスビーンズ 偏光レンズモデル SABE-0051 BK ブラック
¥ 8439
uvex(ウベックス) スポーツサングラス UV400 ミラーレンズ LGL 42
¥ 8438
Gill (ギル) 釣り マリンスポーツ 偏光サングラス (Coastal Sunglasses) トートイズシェル/アンバー 9670
¥ 8438
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス ソウ2 ミラーレンズモデル SOU2-0701 MBK ブラック×マットブラック
¥ 8437
DAIWA 偏光グラス DN-8223F グレー オレンジミラー
¥ 8436
ダイワ(DAIWA) 釣り 偏光 サングラス 変色調光偏光グラス DN-4022H グレー(ブラック) 886147
¥ 8435
ダイワ(DAIWA) 釣り 偏光 サングラス 変色調光偏光グラス DN-4022H グレー(ブラック) 886147
¥ 8435
SWANS(スワンズ) スポーツ サングラス エアレスウェイブ 偏光レンズモデル SA-501 MTSIL マットチタンシルバー×マットブラ
¥ 8435
オージーケーカブト(OGK KABUTO) 自転車 スポーツサングラス/アイウエア 101 (レンズ2セット) マットホワイトカモ/撥水スペ
¥ 8435
OGK KABUTO(オージーケーカブト) サングラス 301D カラー:マットブラック/防曇ライトスモーク
¥ 8435
SWANS(スワンズ) 日本製 サングラス スペアレンズ スプリングボック用 交換レンズ L-SPB-0715_LICBL 0715 シルバ
¥ 8435
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ PW-0053 MBK マットブラック×マットブラック
¥ 8435
SWANS(スワンズ) サングラス メガネの上からかける オーバーグラス 偏光レンズモデル OG5-0065 BRCL ブラウンクリア
¥ 8434
LEOTTI レオッティ サングラス スポーツ 日本製レンズ ナイト 夜 ランニング LEOTTIgialloブルー
¥ 8434
落札価格8446円
504 入札履歴
終了
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