『A-FIT 偏光サングラス メガネの上から サングラス メンズ オーバーグラス AF-OS11-C1【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 22時 11分に出品され03月21日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,446円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。



ペーパーレス化を行っております為、弊社での領収書発行を行っておりません。お客様の購入履歴から領収書発行をお願いしております。





オーバーグラスのデザインを一新：メガネの上からでも格好良くかけられます

最高レベルの偏光サングラス：偏光レンズの効果の高さを示す偏光度98.5％。まぶしさを解消

目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ（日本眼鏡普及光学器検査協会2020年10月5日試験結果）

超軽量アジアンフィットフレーム：軽くて快適なかけ心地

交換・返品OK：配達後10日間、サイズやデザインがあわない場合の交換・返品を承ります