『DXアンテナ ワイヤレスインターホン 親機 玄関子機セット WEWA1S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 12時 07分に出品され04月05日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,445円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DXアンテナ ワイヤレスインターホン 親機 玄関子機セット WEWA1S
【商品説明】
X092J1PT31
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 14.50 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8445円
844 入札履歴
終了
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