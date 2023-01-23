『DXアンテナ ワイヤレスインターホン 親機 玄関子機セット WEWA1S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 12時 07分に出品され04月05日 12時 07分に終了予定です。即決価格は8,445円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ ワイヤレスインターホン 親機 玄関子機セット WEWA1S



【商品説明】



X092J1PT31

【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 14.50 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。