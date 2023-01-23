『磁気吸着 iPad Air4/Air5キーボードケース 縦置き 背面カバー取り外し可能 強力なマグネット式 iPad Air4/5 カバーつ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 16時 04分に出品され03月22日 16時 04分に終了予定です。即決価格は8,445円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

磁気吸着 iPad Air4/Air5キーボードケース 縦置き 背面カバー取り外し可能 強力なマグネット式 iPad Air4/5 カバーつ



【商品説明】

・【アップルペンシル充電対応】キーボードカバーをつけたまま、アップルペンシル充電対応、便利に使います。 ご注：このキーボードケースにペンシル収納用のペンホルダーが付きないです。

・【タッチパッド搭載】Bluetoothキーボードに大型タッチパッド搭載、高精度タッチ、マルチタッチ対応、マウスの代わりに利用可能で、在宅勤務やオンライン授業などに便利です、iPadがノートパソコンのように気楽に使えます。

・【マグネット式キーボード付きケース＆背面カバー取り外し可能】iPadケースに強力なマグネット内蔵、磁気吸着式背面カバーが取り外し可能です。iPadを横立て、縦立て両方対応、安定したスタンド。背面カバーを



【サイズ】

高さ : 3.30 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 28.60 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。