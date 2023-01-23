『ガーデンライト ソーラー カレードスティック 3個セット ソーラー充電 屋外 LED キシマ (C738)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 20時 20分に出品され03月27日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,444円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ガーデンライト ソーラー カレードスティック 3個セット ソーラー充電 屋外 LED キシマ (C738)



【商品説明】

・※3段階高さ調整可能（36.5cm・43cm・56cm（地中抗含まず））

・※充電池寿命は約1～1年半ですが、使用条件により短くなる場合があります

・素材:ガラス、石膏、アルミ、ABS、ポリプロピレン 使用環境:屋外 LED色：電球色 防水等級:IPX3

・商品サイズ：支柱直径1φcm/幅13×奥行9.5×高さ53～72.5cm（地中杭16.5cm）質量：520g

・【電池の仕様】容量:1.2V600mAh×1付 種類:ニッケル水素充電池 単4形 ※約400回充電可能



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。