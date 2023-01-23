『ガーデンライト ソーラー カレードスティック 3個セット ソーラー充電 屋外 LED キシマ (C738)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 20時 20分に出品され03月27日 20時 20分に終了予定です。即決価格は8,444円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ガーデンライト ソーラー カレードスティック 3個セット ソーラー充電 屋外 LED キシマ (C738)
【商品説明】
・※3段階高さ調整可能（36.5cm・43cm・56cm（地中抗含まず））
・※充電池寿命は約1～1年半ですが、使用条件により短くなる場合があります
・素材:ガラス、石膏、アルミ、ABS、ポリプロピレン 使用環境:屋外 LED色：電球色 防水等級:IPX3
・商品サイズ：支柱直径1φcm/幅13×奥行9.5×高さ53～72.5cm（地中杭16.5cm）質量：520g
・【電池の仕様】容量:1.2V600mAh×1付 種類:ニッケル水素充電池 単4形 ※約400回充電可能
【サイズ】
高さ : 14.40 cm
横幅 : 31.20 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
パナソニック パルックボールプレミア D25形 電球色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1450 lm EFD25EL20H
¥ 8423
2個セットパナソニック パルックボールプレミア D15形 電球60形タイプ 口金直径17mm 電球色 EFD15EL10E17H2
¥ 8420
アイリスオーヤマ LED 丸型 (FCL) 30形+40形 昼白色 リモコン付き シーリング用 蛍光灯 LDCL3040SS/N/29-C
¥ 8412
12Wで2300LM 40ｗ型 節電対策にもってこい LEDランプ 蛍光灯 ランプ効率高い led ライト 蛍光管 直管 120cm 昼白色
¥ 8411
(11個まとめ売り) YAZAWA クリプトンミニランプ 40W形 口金E17 フロスト KS351736F
¥ 8411
パナソニック 蛍光水銀灯 品番（P）HF200XN
¥ 8409
【法人様限定商品】岩崎電気 FECツインサンルクスエース 110W NHT110TW-LS
¥ 8408
FPL36EX-WW(10) 1本1，091.6円(税込￥1，200.8)【Panasonic】ツイン１（２本ブリッジ） 温白色 10個セット
¥ 8405
岩崎 高演色形メタルハライドランプ ハイラックス MT150D
¥ 8404
【2NR-CY-LEB】東芝 誘導灯・非常用照明器具 交換電池 【TOSHIBA】
¥ 8403
パナソニックコンパクト蛍光灯★お得な10本セット★《ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)》27Wナチュラル色(3波長形昼白色)FDL27EX-NF3_10set
¥ 8400
パナソニック セラメタプレミアS 片口金 E形 70形 透明形 色温度3500K EU10口金 MT70CE-WW-EU/N
¥ 8400
パナソニック ＦＨＬ１０ＥＸ?Ｌ 電球色 １０本セット
¥ 8400
岩崎 水銀ランプ HF200X
¥ 8400
パナソニック パルックボールプレミア D25形 電球色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1450 lm EFD25EL20H
¥ 8398
Sunway(サンウェイ) LEDマルチライト 電球色 2100lm コード式 SW-GD-020EL 0.6m
¥ 8392
Sunway(サンウェイ) LEDマルチライト 電球色 2100lm コード式 SW-GD-020EL 0.6m
¥ 8382
MGMT 40形直管LEDライト オレンジタイプ 1本（グロー、ラピッド、インバータ、AC直結方式対応）
¥ 8382
落札価格8444円
22 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！