『天は赤い河のほとり 全16巻 完結セット (小学館文庫)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 39分に出品され03月30日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,444円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天は赤い河のほとり 全16巻 完結セット (小学館文庫)

【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 3.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。