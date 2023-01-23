『Forney 20054 8-Percent Cobalt Drill Bit， High Density Split Point， 19/64-In【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 27分に出品され03月20日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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