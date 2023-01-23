『Tiny Arcade パックマン 卓上版【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 13時 00分に出品され05月06日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Tiny Arcade パックマン 卓上版
【商品説明】
・Tiny Arcade卓上版は、1980年代からレストランやバーを占拠した「カクテルテーブル」スタイルのアーケードゲームをベースにしています。
・あらゆるゲーマーへのギフトやクリスマスのプレゼントに最適です。 推奨年齢は8歳以上です。
・オリジナル同様のフルサイズな卓上版アーケードをミニチュアにし、スクリーンサイズは1インチ、テーブル全体のサイズは4×3×2インチです。
・タイムトリップで過去にもどり、Tiny Archadeの卓上版パックマンをプレイしましょう。
・完全な本格的ゲームプレイ、フルカラー、ハイレゾスクリーン、アーケードゲームサウンド、ジョイスティック、2つの方向ボタンが付いたスマートな横向きデザイン。
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 13.20 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8443円
727 入札履歴
終了
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