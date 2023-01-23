BRIGHTZ タントカスタム L375S L385S 後期 メッキフォグライトカバー 【 FOG-COV-130 】 タント カスタム L375 L【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。

ベゼル リム ガーニッシュ パネル フロント フォグ ライト ランプ カバー

フォグライトフィニッシャー フォグランプフィニッシャー フロントバンパーサイドガーニッシュ フロントトリム フロントサイドインテークフィン

フォグライトガーニッシュ フォグライトベゼル フォグライトカバー

フォグランプガーニッシュ フォグランプベゼル フォグランプカバー



【商品説明】

説明



タントカスタム L375S L385S 後期 純正フォグランプ装着車体用です



取り付けは商品付属の両面テープです



車両によってはお客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます



弊社では取り付けのサポートをしておりません



加工等が必要になる場合もございますので必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい



説明書は付属しておりません



出品者情報にも大事な事を記載しておりますので必ずご確認頂きご理解頂いた上でご購入下さい(ご購入頂いた時点で全てご理解頂いた事となります)



【商品詳



【当店からの連絡】