『BRIGHTZ タントカスタム L375S L385S 後期 メッキフォグライトカバー 【 FOG-COV-130 】 タント カスタム L375 L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 09時 17分に出品され03月05日 09時 17分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
同一商品でも様々な名称・通称がありますので、下記に一部を記載させていただきます。
ベゼル リム ガーニッシュ パネル フロント フォグ ライト ランプ カバー
フォグライトフィニッシャー フォグランプフィニッシャー フロントバンパーサイドガーニッシュ フロントトリム フロントサイドインテークフィン
フォグライトガーニッシュ フォグライトベゼル フォグライトカバー
フォグランプガーニッシュ フォグランプベゼル フォグランプカバー
【商品説明】
説明
タントカスタム L375S L385S 後期 純正フォグランプ装着車体用です
取り付けは商品付属の両面テープです
車両によってはお客様ご自身で両面テープを増していただく必要がある場合がございます
弊社では取り付けのサポートをしておりません
加工等が必要になる場合もございますので必ず取り付けが出来る業者へご依頼下さい
説明書は付属しておりません
出品者情報にも大事な事を記載しておりますので必ずご確認頂きご理解頂いた上でご購入下さい(ご購入頂いた時点で全てご理解頂いた事となります)
【商品詳
【当店からの連絡】
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落札価格8443円
147 入札履歴
終了
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