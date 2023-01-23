『【送料無料・まとめ買い×20個セット】山本漢方製薬 菊芋茶100％ 3g×20包入【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 19時 10分に出品され04月05日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在734件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 山本漢方製薬 菊芋茶100％ 3g×20包入

菊芋茶100％ 糖分が気になる方へ 毎日のお食事のお供に 4979654027489







広告文責：アットライフ株式会社

TEL 050-3196-1510

※商品パッケージは変更の場合あり。

メーカー欠品または完売の際、キャンセルをお願いすることがあります。ご了承ください。