『マトファ カイザーロール 82335【カッター お菓子作り】 【バレンタイン 手作り カッター 製菓用具 製菓 道具 お菓子作り 道具 業務用】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 08時 59分に出品され03月14日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 9-1129-0801 8-1087-0701 WKI05 001-0036276-001 サイズ：直径×長さ(mm)φ70×150 ※フランス製 検索ワード：【 カッター 】