『ヴォルッタ フォルテシリーズ ショルダーバッグ メンズ VOL363 01 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 03時 00分に出品され05月05日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルッタ フォルテシリーズ ショルダーバッグ メンズ VOL363 01 ブラック
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長109.5cm)
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ25cmxヨコ32cmxマチ6cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
・重量:810g
【サイズ】
高さ : 8.80 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8443円
968 入札履歴
終了
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