『ヴォルッタ フォルテシリーズ ショルダーバッグ メンズ VOL363 01 ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 03時 00分に出品され05月05日 03時 00分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヴォルッタ フォルテシリーズ ショルダーバッグ メンズ VOL363 01 ブラック



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長109.5cm)

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ25cmxヨコ32cmxマチ6cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:810g



【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ヴォルッタ

フォルテシリーズ

ショルダーバッグ

メンズ

VOL363

01

ブラック