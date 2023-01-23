『カンゴール キャスケット VIRTUAL GRID 507 MOONSTRUCK/BLACK (01)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 13時 04分に出品され04月19日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カンゴール キャスケット VIRTUAL GRID 507 MOONSTRUCK/BLACK (01)
【商品説明】
・ハンチング
・メイン素材: モダクリル53%アクリル22%ポリエステル15%ナイロン10%
・素材構成: モダクリル53%アクリル22%ポリエステル15%ナイロン10%
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 28.50 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8443円
40 入札履歴
終了
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