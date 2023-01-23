『カンゴール キャスケット VIRTUAL GRID 507 MOONSTRUCK/BLACK (01)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 13時 04分に出品され04月19日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カンゴール キャスケット VIRTUAL GRID 507 MOONSTRUCK/BLACK (01)



【商品説明】

・ハンチング

・メイン素材: モダクリル53%アクリル22%ポリエステル15%ナイロン10%

・素材構成: モダクリル53%アクリル22%ポリエステル15%ナイロン10%



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ カンゴール

キャスケット

VIRTUAL

GRID

507

MOONSTRUCK/BLACK

(01)