『エアウォーク Dパック A1510010 クロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 03時 13分に出品され03月04日 03時 13分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エアウォーク Dパック A1510010 クロ



【商品説明】

・タテ55cmxヨコ35cmxマチ18cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 46.40 cm

奥行 : 58.60 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エアウォーク

Dパック

A1510010

クロ