『アップデータ シークレットフォルダー【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 06時 07分に出品され05月09日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アップデータ シークレットフォルダー



【商品説明】

・製品概要:見えないフォルダーで安全に保護。



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 13.60 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。