『アニマコレ(animacolle) キャットタワー キャットロードプラス NKC-CL1-5001 日本製 肉球透明ステップ 壁面【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 19分に出品され03月10日 17時 19分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アニマコレ(animacolle) キャットタワー キャットロードプラス NKC-CL1-5001 日本製 肉球透明ステップ 壁面



【商品説明】

・生産・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 22.40 cm

奥行 : 36.20 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。