『(エイトトウキョウ)eight tokyo サングラス 偏光 偏向 メンズ レディース ブルーライトカット 日本製 軽量 ライトカラー ドラ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 19時 14分に出品され03月20日 19時 14分に終了予定です。即決価格は8,443円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(エイトトウキョウ)eight tokyo サングラス 偏光 偏向 メンズ レディース ブルーライトカット 日本製 軽量 ライトカラー ドラ
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8443円
18 入札履歴
終了
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