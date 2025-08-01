『FANCL 6０代からのサプリメント 男性用 9０日 ビタミン ミネラル 乳酸菌 ブルーベリー全国送料無料・ネコポス発送・ポスト投函 賞味期限2025.08以降【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 00分に出品され03月13日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【１日の目安】

1〜2袋



【主要成分／1袋当たり】

ビタミンD：25.0μg、ビタミンE：3.2mg、ビタミンB1：8.3mg、ビタミンB2：4.0mg、ナイアシン：5.0mg、ビタミンB6：4.3mg、葉酸：267μg、ビタミンB12：23.0μg、ビオチン：167μg、パントテン酸：10.0mg、ビタミンC：100mg、亜鉛：5.0mg、イノシトール：17mg、ビタミンP（ヘスペリジン）：1.6mg、藤茶ポリフェノール：0.5mg、DHA含有精製魚油：197mg［DHA：92mg、EPA：8mg］、オリーブ葉エキス末：1.2mg、還元型コエンザイムQ10：15mg、ルテイン：5mg、アスタキサンチン：2mg、シアニジン-3-グルコシド：1.2mg、ジオスゲニン：12.5mg、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体：14.4mg、イチョウ葉由来テルペンラクトン：3.6mg、フェルラ酸：50mg、プロテオグリカン：5mg、II型コラーゲン：5mg



【アレルゲン(28品目中)】

やまいも、さけ、大豆、ゼラチン