『215/85R16 10PR 115/112Q Radar Rivera GT10 タイヤ サマータイヤ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 20時 39分に出品され03月14日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Radar Rivera GT10 215/85R16 10PR 115/112Q：外径：768mm 幅：211mm 推奨リム幅：6J XL規格：×
タイヤの外径、幅のスペック値は実寸と若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
シンガポール発のグローバルタイヤブランドRADAR(レーダー)。
世界初の環境に優しい“カーボンニュートラル承認”を取得したタイヤブランドです。
Radar Rivera GT10(レーダー リベラ ジーティー10) は、特殊コンパウンドと組み合わせた対称型マルチサイプのトレッドデザイン採用により、全天候で優れたグリップを発揮します。
商用車用タイヤです。
製造国:中国
適合車種 :
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落札価格8442円
557 入札履歴
終了
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