『アオヤギコーポレーション 簡易流し台 60cm幅 蛇口付 AP-601 1台 組立品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 17時 53分に出品され04月05日 17時 53分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 アオヤギコーポレーション 簡易流し台 60cm幅 蛇口付 AP-601 1台 組立品 【ジャンル・特徴】 用途を問わず軽量で便利な耐久性が高い流し台。 [ AP-601 ]