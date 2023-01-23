『猫 犬 ペット 自動 給水器 餌皿 自動給水器 自動水やり器 自動水やり機 水飲み器 大容量 2L 猫用 犬用 安全 フィルター付【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 15時 12分に出品され04月28日 15時 12分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：セラミックス

貯水量：2 L

猫の食盆容量：150 G

水を飲む台の高さ：10 cm

猫の食器の高さ：15 cm

製品の正味重量：2.6 KG

製品サイズ：30*20*20 cm

経過落下防止測定



大切なワンちゃん、猫ちゃんにも、綺麗で美味しいお水を毎日与えたいですよね。

ペッツリー自動給水器は常に綺麗なお水に循環しながら、水道水に含まれる塩素や水垢を高機能フィルターで効果的にろ過し、ペットの抜け毛や髪の毛等の不純物もしっかりキャッチするので、いつでも清潔で美味しいお水をペットに与えることができます。

不純物を取り除いた綺麗なお水で、愛するペットに健康的な日常を