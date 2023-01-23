『DECKSAVER(デッキセーバー) DJバッグ・ケース NI Kontrol S4 Mk1、Mk2 対応 耐衝撃カバー DS-PC-KON【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 22時 02分に出品され03月23日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DECKSAVER(デッキセーバー) DJバッグ・ケース NI Kontrol S4 Mk1、Mk2 対応 耐衝撃カバー DS-PC-KON



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・丈夫かつ軽量なポリカーボネート製で、厚みも最小限の耐衝撃カバー。機材を衝撃や水濡れからも守ります。

・対応コントローラー: NI Kontrol S4 Mk1、S4 Mk2

・愛用機材の電源スイッチ、液晶、ノブをしっかりとカバー。

・機材の積み重ね収納が可能になります。



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 44.50 cm

奥行 : 51.50 cm

重量 : 720.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。