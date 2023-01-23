『リュック メンズ リュックサック 本革 牛革 デイパック ビジネス バックパック レザー 通勤通学 旅行 出張 アウトドア 自転車鞄 カバン 男女兼用【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 17時 30分に出品され04月05日 17時 30分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名:メンズ本革リュック

素材（外側）:牛革

素材（内側）:ポリエステル

サイズ:横29cm、縦39cm

ポケット 内側：メイン収納*1 ファスナー式*1 小物用オープン式*2 ノートパソコン収納部*1

収納:ノート、財布、スマホ、水筒、iPad mini、iPad、A4雑誌など

A4対応:可



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