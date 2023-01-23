『エアソール付き山羊革ソフトシューズ ブラック 24.0cm〔代引不可〕【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 20分に出品され03月16日 19時 20分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 エアソール付き山羊革ソフトシューズ ブラック 24.0cm

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ エアソール付き山羊革ソフトシューズ

ブラック

24.0cm〔代引不可〕