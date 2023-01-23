『[アウトドアプロダクツ] ビジネスバッグ 2WAY メンズ 撥水 B4 14インチ PC対応 OD-4851【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 34分に出品され03月27日 11時 34分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕分けしやすい2ルームで、2WAY仕様のビジネスバッグ。 前面と背面には、水滴を弾く高耐水のポリカーボネートコーティング生地を使用しています。ファイルサイズはB4まで、パソコンサイズは14インチまで収納可能。パソコン収納ポケットはウレタン材入りで、衝撃からPCを守ります。小物収納に便利なフロントポケットとサイドハンドル付き。 背面には、キャリーバーに装着可能なキャリーベルト付きなので出張などにもおすすめです。本体サイズ：H31×W42×D10cm、パソコン収納部：H26.5×W34×D 2.5 cm、重量：830g。素材：ポリエステル(ポリカーボネートコーティング)、ルーム数：2ルーム、ポケット数：外部5個/内部7個、ショルダーベルトの長さ86cm〜127cm。

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撥水

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14インチ

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