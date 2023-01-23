『[アウトドアプロダクツ] ビジネスバッグ 2WAY メンズ 撥水 B4 14インチ PC対応 OD-4851【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 34分に出品され03月27日 11時 34分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在823件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕分けしやすい2ルームで、2WAY仕様のビジネスバッグ。 前面と背面には、水滴を弾く高耐水のポリカーボネートコーティング生地を使用しています。ファイルサイズはB4まで、パソコンサイズは14インチまで収納可能。パソコン収納ポケットはウレタン材入りで、衝撃からPCを守ります。小物収納に便利なフロントポケットとサイドハンドル付き。 背面には、キャリーバーに装着可能なキャリーベルト付きなので出張などにもおすすめです。本体サイズ：H31×W42×D10cm、パソコン収納部：H26.5×W34×D 2.5 cm、重量：830g。素材：ポリエステル(ポリカーボネートコーティング)、ルーム数：2ルーム、ポケット数：外部5個/内部7個、ショルダーベルトの長さ86cm〜127cm。
マキャベリック ショルダーバッグ DEVILOCK POUCHBAG BLACK (019)
¥ 8442
リー ボディバッグ・ワンショルダー 3WAY リュック 手持ちハンドル付き デニム地 メタルロゴプレート(タブレット収納可能) ブルー
¥ 8442
レイクアルスター TTWファスナーテサゲ 36624102 ベージュ
¥ 8442
レイクアルスター TTWファスナーテサゲ 36624102 ベージュ
¥ 8442
リー リュック ロゴ刺繍 ポケット多数 軽量多機能 PC収納可能 ホワイト
¥ 8442
マキャベリック リュックサック 312010132 BLACK (019)
¥ 8442
バギーポート スマートフォンケース ウエスト ポーチ 本革 グローブレザー YNM-215 メンズ オレンジブラウン BP-YNM215-O
¥ 8442
マキャベリック リュックサック 312010132 BLACK (019)
¥ 8442
Morsut ボディバッグ 本革 メンズ ショルダーバッグ 斜めがけバッグ レザー 大容量 3way イヤホン穴付き 左右肩掛け対応 10.
¥ 8442
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¥ 8442
バギーポート スマートフォンケース ウエスト ポーチ 本革 グローブレザー YNM-215 メンズ ブラック BP-YNM215-BK
¥ 8442
バギーポート スマートフォンケース ウエスト ポーチ 本革 グローブレザー YNM-215 メンズ ネイビー BP-YNM215-NV
¥ 8442
カンゴール リュック KANGOL ロゴ刺繍 メッシュポケット 2層式 軽量多機能 PC収納可能 マルチ
¥ 8442
(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ブラック
¥ 8441
(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ベージュ
¥ 8441
エアウォーク Dパック A1804012 コン
¥ 8441
スラッシャー リュック 25L (コーティング) THR-144 / Coating Backpack A4収納 BKRD_ブラック・レッド
¥ 8441
アンブロ バックパック Lloyd 19L ブラック
¥ 8441
落札価格8442円
823 入札履歴
終了
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