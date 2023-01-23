『ヘッドホン OneOdio Monitor60 ハイレゾ 有線 二穴接続 DJ用 モニターヘッドホン マイク付き 楽器練習 スタジオレコーデ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 27分に出品され03月20日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホン本体
【商品名】
OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 二穴接続 DJ用 モニターヘッドホン マイク付き 楽器練習 スタジオレコーデ
One Odio
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 18.70 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8442円
825 入札履歴
終了
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