『ヘッドホン OneOdio Monitor60 ハイレゾ 有線 二穴接続 DJ用 モニターヘッドホン マイク付き 楽器練習 スタジオレコーデ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 27分に出品され03月20日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,442円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッドホン本体

【商品名】

OneOdio Monitor60 ハイレゾ ヘッドホン 有線 二穴接続 DJ用 モニターヘッドホン マイク付き 楽器練習 スタジオレコーデ

One Odio



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。